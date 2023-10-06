Охотники спасли бродившего несколько дней по лесу без обуви россиянина

В Ленобласти охотники спасли бродившего несколько дней по лесу без обуви мужчину

В Ленинградской области охотники спасли мужчину, который несколько дней бродил по лесу без обуви и в легкой одежде. Об этом стало известно 78.ru.

Беспомощного россиянина заметили неподалеку от моста через реку Тигода. Охотники сопроводили его до машины сотрудников экстренных служб.

Затем мужчину транспортировали в карету скорой помощи. Подробности его длительного нахождения в лесу еще не удалось выяснить.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 94-летняя пенсионерка провела в лесу без еды пять дней. Пенсионерку нашли комбайнеры после того, как она вышла в поле. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Россиянка перестала узнавать родственников и знакомых.