Ученые выявили зависимость повседневной активности от занятий спортом

Ученая Мансфельдт: занятия спортом не должны заменять повседневную активность

Ученые Копенгагенского университета выявили зависимость повседневной активности от занятий спортом. О результатах исследования FoxNews рассказала один из его авторов Джули Марвел Мансфельдт.

Исследование показало, что люди, активно занимающиеся спортом, чаще пренебрегают повседневной активностью — например, подъемом по лестнице или выгулом собаки. Как следствие, желающие похудеть теряют меньший вес, чем планировали.

Мансфельдт отметила, что занятия спортом должны не полностью заменять повседневную активность, а дополнять ее. Она добавила, что для улучшения показателей нужно выбрать сбалансированные и доставляющие удовольствие тренировки и другие виды деятельности.

Ранее фитнес-тренер Янина Колпакова назвала способы заставить себя пойти в спортзал. Она предложила заняться новым видом физической активности и найти себе компанию среди друзей.