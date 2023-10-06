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16:46, 6 октября 2023Спорт

Ученые выявили зависимость повседневной активности от занятий спортом

Ученая Мансфельдт: занятия спортом не должны заменять повседневную активность

Фото: Stan Georgiev / Unsplash

Ученые Копенгагенского университета выявили зависимость повседневной активности от занятий спортом. О результатах исследования FoxNews рассказала один из его авторов Джули Марвел Мансфельдт.

Исследование показало, что люди, активно занимающиеся спортом, чаще пренебрегают повседневной активностью — например, подъемом по лестнице или выгулом собаки. Как следствие, желающие похудеть теряют меньший вес, чем планировали.

Мансфельдт отметила, что занятия спортом должны не полностью заменять повседневную активность, а дополнять ее. Она добавила, что для улучшения показателей нужно выбрать сбалансированные и доставляющие удовольствие тренировки и другие виды деятельности.

Ранее фитнес-тренер Янина Колпакова назвала способы заставить себя пойти в спортзал. Она предложила заняться новым видом физической активности и найти себе компанию среди друзей.

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    Дарья Коршунова
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