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14:37, 6 октября 2023Экономика

Названы последствия новых мер по ограничению экспорта топлива

Аналитик ФНЭБ Юшков: в обмен на право экспорта нефтяники удержат цены в рознице

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Новые меры правительства по ограничению серых поставок топлива за рубеж могут сократить число экспортеров до пяти-шести компаний, которые будут дорожить своим статусом. Такое вероятное последствие решения властей в беседе с РИА Новости назвал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

По его словам, нефтяники в стране «приблизились к некой монополии», и экспортировать топливо сможет лишь небольшое число вертикально интегрированных компаний, которые имеют свои нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). «Есть свой НПЗ, выполняешь ряд условий — можешь экспортировать», — объяснил эксперт.

Юшков предположил, что в обмен на право поставлять топливо за рубеж такие компании неформально обязуются удерживать цены на топливо как на бирже, так и в рознице.

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Ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива были введены с 21 сентября. Причиной запрета вывоза топлива из России стал резкий рост оптовых и розничных цен, а также дефицит в некоторых регионах. По мнению Минэнерго, такая мера позволит предотвратить серый экспорт и насытить внутренний рынок.

Уже 6 октября запрет на экспорт топлива был частично отменен в рамках дополнительных мер правительства по стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Производителям дизельного топлива разрешили его доставку в морские порты трубопроводным транспортом, но только при условии, что на внутренний рынок идет не менее половины от общего объема выпуска. Кроме того, восстановлены прежние параметры топливного демпфера, а минимальный норматив продаж бензина на бирже был увеличен с 13 до 15 процентов, для дизеля — с 9,5 до 12,5 процента. Одновременно правительство ввело заградительную пошлину на нефтепродукты в размере 50 тысяч рублей за тонну для поставщиков, которые не производят их сами.

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