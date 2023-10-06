Тренер рассказал об упражнениях для подготовки к подтягиваниям

Тренер Куксов советует прокатать мышцы роллером перед выполнением подтягиваний

Тренер Владимир Куксов рассказал об упражнениях для подготовки к выполнению подтягиваний. Его слова приводит Shape.

Специалист порекомендовал в начале разминки прокатать мышцы спины и плеч с помощью специального массажного роллера. Далее Куксов посоветовал размяться на блочном тренажере, исходное положение стоя, одна нога выставлена вперед, противоположную руку необходимо согнуть и зафиксировать в ней ручку тренажера.

«Вытягивайте руку вперед, по желанию добавляя ротацию в грудном отделе. При этом движении лопатка должна отходить от позвоночника. Затем верните лопатку в нейтральное положение», — рассказал тренер, отметив, что руку при этом не нужно сгибать в локте.

Далее в этом же положении необходимо выполнить тягу (10-12 повторений на каждую руку). «Добавьте сгибание руки и подтягивайте рукоятку тренажера к себе. Важно, чтобы движение начиналось именно с лопатки — только после этого следует сгибать руку в локте», — пояснил Куксов.

Следующим упражнением он посоветовал сделать тягу в наклоне с аналогичной техникой. Для этого нужно расположить ручку тренажера снизу, наклонить корпус вперед на 45 градусов, а ногу, стоящую впереди, согнуть в колене.

Для следующего упражнения понадобится гравитон: необходимо встать на колени на платформу, а руками нужно ухватиться за ручки тренажера сверху. «По аналогии тяги одной рукой стоя, выполните движение лопаток, но уже в вертикальной плоскости. Отведите плечи вниз, не сгибая рук — почувствуйте движение лопаток вверх и вниз», — пояснил Куксов.

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