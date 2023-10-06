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11:21, 6 октября 2023Мир

В Турции задержали более 90 человек из-за связи с ИГ

Глава МВД Турции Ерликая: по подозрению в связях с ИГ задержано более 90 человек

Фото: Murad Sezer / Reuters

В ходе антитеррористической операции «Захват» в Турции задержали более 90 человек по подозрению в связях с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом глава Министерства внутренних дел (МВД) страны Али Ерликая написал на своей странице в социальной сети X.

«В рамках операции "Захват", проведенной территориальными подразделениями по борьбе с терроризмом в координации с Главным управлением безопасности Турции одновременно в 26 провинциях, задержаны 92 человека, которых подозревают в связях с ИГ», — сообщил министр.

Ерликая заявил, что Турция будет продолжать противостоять терроризму до тех пор, пока не будет обезврежен последний террорист. «Мы не дадим дышать террористическим организациям и их пособникам», — констатировал он.

Ранее Ерликая сообщил о проведении антитеррористической операции «Герои». По его словам, операция развернулась в 64 провинциях страны, было задержано 928 человек и конфисковано 744 единицы незарегистрированного оружия.

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    Дарья Балацкая
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