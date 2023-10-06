Российские военнослужащие ударили по четырем наблюдательным пунктам ВСУ

МО: военные РФ ударили по четырем наблюдательным пунктам ВСУ в районе Серебрянки

Российские военнослужащие нанесли удары по четырем командно-наблюдательным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянки. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«Бомбардировочной авиацией нанесены удары по четырем командно-наблюдательным пунктам украинских войск в районе Серебрянки», — уточнил он.

По словам Савчука, средствами ПВО также было сбито три украинских беспилотника в районе населенного пункта Кременная.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили четыре пункта управления Вооруженных сил Украины. Уточнялось, что пункты управления находились в районах населенных пунктов Торское, Серебрянка и Авдеевка в Донецкой народной республике.

Кроме того, в начале сентября российские военные в районе Серебрянки поразили командно-наблюдательные пункты подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.