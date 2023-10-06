Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:19, 6 октября 2023Бывший СССР

В Азербайджане ответили на резолюцию Европарламента о санкциях против Баку

Азербайджанский депутат Сеидов: резолюция ЕП будет выброшена на свалку истории

Фото: David Ghahramanyan / Reuters

Резолюция Европарламента (ЕП), призывающая ввести санкции в отношении Азербайджана, будет выброшена на свалку истории. Так на принятие резолюции ответил азербайджанский депутат Самед Сеидов, передает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Депутат заявил, что у организации нет возможности влиять на суверенитет и территориальную целостность республики. «Никакая резолюция не может повлиять на Азербайджан», — заключил Сеидов.

Ранее ЕП принял резолюцию с призывом ввести санкции против Баку из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Ограничения предложили направить в адрес лиц в правительстве Азербайджана, ответственных за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Вертолет Ка-29 уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море

    Одну станцию московского метро закроют более чем на год

    При обстреле ВСУ в российском регионе оказались повреждены более 20 домов

    Россия начала розыск бывшего генпрокурора Украины

    Горные породы сопоставили с вулканами по выбросам углекислого газа

    Российские власти проанализируют ситуацию с ценами на такси

    В России стали чаще звать на работу пенсионеров

    Потасовка таксиста с пассажиром в российском городе попала на видео

    Подведены итоги испытаний разработанного для Арктики монстр-автобуса

    На частично затопленном Сахалине пообещали улучшение погоды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости