В Госдуму внесли законопроект о запрете на приближение

Депутаты от «Новых людей» внесли в Госдуму законопроект о запрете на приближение

Депутаты от «Новых людей» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева внесли в Госдуму законопроект о запрете на приближение. Об этом сообщает ТАСС.

Они предлагают добавить в ГК РФ новую статью 14.1 («Запрет приближаться и (или) запрет других контактов нарушителя с гражданином»). Пока суд может запретить преследователю звонить, писать электронные или бумажные письма, но при этом ограничить приближаться или общаться вживую — невозможно. Депутаты фракции хотят исправить это, чтобы защитить граждан.

Кроме того, в настоящий момент нет уголовной ответственности за преследование кого-либо. Многих трагедий можно было бы избежать, если бы предложенный закон приняли, считает Авксентьева.

Ранее депутаты от фракции «Новые люди» предложили обязать полицейских доказывать записью с видеорегистратора факт неповиновения должностным лицам.