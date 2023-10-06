В Казахстане допустили запрет на ношение хиджабов и никабов

Минкульт Казахстана допустил запрет на публичное ношение хиджабов и никабов

В Казахстане допускают введение запрета на публичное ношение хиджабов и никабов. Об этом сообщила глава Министерства культуры и информации Аида Балаева, передает ТАСС.

«Однозначно мы эти нормы будем изучать и предлагать. По крайней мере в общественных местах. Это уже, я вижу, практика во всем мире, поскольку вопрос национальной безопасности», — сказала Балаева, объяснив, что закрытие лица не позволяет идентифицировать личность.

При этом Балаева подчеркнула, что вопрос будет изучаться вместе с обществом, и Минкульт республики будет усиливать работу по ужесточению законодательных норм в этом направлении.

Ранее парламент Узбекистана принял поправки в законопроект, запрещающие носить одежду, закрывающую лицо. Отмечается, что принятые поправки направлены на поддержание общественного порядка.