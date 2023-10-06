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17:36, 6 октября 2023Мир

Норвегия создаст службу для контроля исполнения санкций против России

Норвегия создаст службу для контроля за экспортом из-за антироссийских санкций
СюжетСанкции против России:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Норвегии заявили о намерении создать службу по контролю и регулировке экспорта стратегически важных товаров и технологий в связи с обострившейся на фоне конфликта на Украине санкционной ситуацией. Об этом на официальном сайте правительства сообщило Министерство иностранных дел (МИД) королевства.

«Правительство предлагает 45 миллионов крон (более 4 миллионов долларов) из госбюджета на работу по созданию новой подведомственной службы для контроля экспорта и санкций (...) Экономика Норвегии должна все в большей степени считаться с санкциями и регулированием экспорта», — говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство уточняет, что новая служба будет осуществлять контроль за исполнением санкционной политики — особенно после введения антироссийских санкций вследствие конфликта на Украине. Новый орган будет отвечать за оформление разрешений на экспорт и руководство в сфере контроля экспорта и санкций. Особое внимание будет уделяться контролю стратегически важных товаров, технологий и знаний.

Службу планируется создать к 2025 году, однако прежде предложение должно пройти ряд процедур, в том числе рассмотрение парламентом.

Ранее МИД Норвегии заявило, что королевство официально присоединилось к одиннадцатому пакету антироссийских санкций Евросоюза. Согласно ограничениям, Норвегия запретила транзит товаров и технологий двойного назначения на территорию России.

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    Дарья Балацкая
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