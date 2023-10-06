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15:36, 6 октября 2023Забота о себе

Назван единственный необходимый для круглогодичного приема витамин

Врач Алентов: большинству россиян необходимо дополнительно пить витамин D

Фото: Amanda Jones / Unsplash

До активной индустриализации сельского хозяйства дефицит витаминов встречался часто, но сейчас у людей редко диагностируются заболевания, которые вызваны их нехваткой. Однако есть один витамин, который необходимо дополнительно принимать большинству россиян круглый год, заявил врач общей практики Игорь Алентов в беседе с «Известиями».

По его словам, прием витамина D оправдан для большинства. «Он синтезируется в коже под воздействием света, а солнечных дней в нашей полосе недостаточно для обеспечения его в нужном количестве», — пояснил врач.

Алентов рассказал, что витамин D можно получить, включив в рацион рыбу, икру, яичный желток и молоко. Также для его синтеза важно чаще находится на свежем воздухе с открытым лицом и кистями рук, отметил он, подчеркнув, что особенно это будет полезно в солнечные дни. При этом от посещений солярия и активного загара специалист призвал воздержаться ввиду рисков фотостарения кожи и возникновения онкологических заболеваний.

Врач обратил внимание на то, что измерять уровень витамина D большинству нет необходимости, достаточно принимать его в качестве профилактики в дозировке, которую назначит врач в зависимости от возраста, заболеваний и наличия беременности у пациента. Врач должен назначить прием витамин D в лекарственное форме, в БАДах или в составе комплексных витаминов его употреблять не стоит.

«Основные факторы риска дефицита витамина D: возраст старше 65 лет, темная кожа, ожирение, сидячий образ жизни, недостаточное воздействие солнечного света, прием лекарств, которые изменяют метаболизм этого витамина, например, противосудорожные препараты, глюкокортикоиды», — заметил эксперт, добавив, что в группу риска также входят дети с избыточной или недостаточной массой тела, с признаками рахита или костных деформаций.

Ранее нутрициолог, wellness-эксперт компании Biogena Ирина Попкова рассказала «Ленте.ру», что сезонные осенние продукты, полезные для пищеварения, также помогают зарядиться энергией. Первым таким продуктом специалист назвала тыкву, богатую пектином, бета-каротином, витаминами А, В, РР, Т, С, медью, железом, цинком.

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    Варвара Кошечкина
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