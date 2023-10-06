Токийский кинофестиваль пригласил в гости режиссера Германа-младшего

Токийский кинофестиваль пригласил в гости Германа-младшего и актеров «Воздуха»

Организаторы Токийского международного кинофестиваля пригласили в качестве гостя режиссера Алексей Германа-младшего. Об этом пишет ТАСС.

На смотре в столице Японии также ждут актеров фильма постановщика «Воздух» — Елену Лядову, Аглаю Тарасову и Анну Исаеву. Сама картина представлена в конкурсной программе мероприятия. Кроме работы Германа-младшего в конкурсе участвует еще 14 проектов. Лауреата главного приза объявят 1 ноября.

Отмечает, что на Токийском кинофестивале, который пройдет с 23 октября по 1 ноября, также состоится мировая премьера «Воздуха». Сюжет картины рассказывает о подразделении молодых летчиц, которых распределяют в смешанный авиационный полк во время Великой Отечественной войны. В актерском составе ленты также указаны Сергей Безруков, Антон Шагин, Мария Мельникова и Кристина Лапшина.

Ранее стало известно, что следующий фильм испанского кинорежиссера Педро Альмодовара получит название «Комната по соседству». На данный момент постановщик не раскрыл детали сюжета будущей картины, однако известно, что главными персонажами станут три подруги.