В США заявили о провале встречи европейских лидеров в Гранаде

Politico: встреча лидеров стран Евросоюза на саммите ЕПС в Гранаде провалилась

Встреча лидеров стран Евросоюза на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в испанской Гранаде провалилась из-за неявки ключевых игроков. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на дипломатические источники.

«Саммит, собравший около 50 лидеров Европы, десятки помощников и множество журналистов, закончился провалом, поскольку участники встречи не смогли добиться существенного прогресса в вопросах разрешения конфликтов», -— указывает издание.

Авторы материала отмечают, что участникам саммита не удалось достичь заявленных целей, поскольку на встрече не присутствовали такие региональные игроки, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ранее Министерство иностранных дел Азербайжана отвергло обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в том, что Баку вместе с Турцией отказались от участия в трехсторонней встрече в Гранаде, назвав их «примером лицемерия».