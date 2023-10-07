Хакеры передали российским силовикам данные об агентурной сети СБУ

РИА Новости: хакеры передали силовикам данные об агентах СБУ в новых регионах

Пророссийские хакеры передали силовикам данные об агентурной сети Службы безопасности Украины на территории новых регионов. Сообщение оперативных служб Запорожской области передает РИА Новости.

В частности, от хакеров были получены данные о лицах, ранее сотрудничавших с украинскими спецслужбами, а также сведения о выполняемых ими задачах.

Помимо этого, были получены данные с грифами «секретно» и «совершенно секретно». Указанные материалы хранил у себя подполковник СБУ Сергей Фролов.

Силовики подтвердили правдивость поступивших данных и сообщили, что в результате обработки сведений уже произошли задержания.

Ранее в Омске задержали агента СБУ. 21-летний мужчина получал задания по повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры и разведке в окружении военных частей Министерства обороны России. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о госизмене.