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15:48, 7 октября 2023Бывший СССР

В Госдуме заявили о приближении российских войск к Купянску

Депутат Госдумы Водолацкий: армия России продвигается в сторону Купянска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие продвигаются в сторону города Купянск в Харьковской области. Об этом заявил координатор по межпарламентским связям с Народным советом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий, которого цитирует ТАСС.

Российские войска отделяет от города от 7 до 12 километров, уточнил он.

Неделей ранее в ходе активного продвижения в сторону Купянска войска преодолевали до километра, добавил он. Сейчас продвижение хоть и замедлилось, но продолжается, добавил депутат.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что армия России улучшила позиции на артемовском направлении. Противнику не удалось вытеснить российские подразделения с линии Клещеевка — Курдюмовка — Андреева, пояснил он.

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    Алан Босиков
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