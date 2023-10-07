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18:30, 7 октября 2023Спорт

«Балтика» обыграла «Оренбург» в матче РПЛ

«Балтика» обыграла на своей арене «Оренбург» со счетом 1:0 в матче РПЛ
Сергей Игнашевич

Сергей Игнашевич. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Калининградская «Балтика» обыграла на своей арене «Оренбург» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 23-й минуте нападающий хозяев Гедеон Гузина.

Для «Балтики» это третья победа в РПЛ в сезоне-2023/2024. Ранее команда победила дома «Факел» (2:1) и Ахмат (1:0). Помимо этого клуб потерпел семь поражений и один раз сыграл вничью. Таким образом, после 11 туров калининградцы набрали десять очков и заняли 13 место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» с 11 баллами расположился на 11-м строчке.

В 12-м туре «Балтика» примет на своем стадионе «Краснодар» 21 октября. Матч начнется в 19:00 по московскому времени. «Оренбург» в этот же день сразится с «Факелом». Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Москве.

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    Ксения Курашкина
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