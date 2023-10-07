Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:08, 8 октября 2023Мир

Байден поручил своей команде активизировать контакты на Ближнем Востоке

Байден поручил активизировать контактов на Ближнем Востоке из-за атак на Израиль

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что поручил своей администрации активизировать контакты на Ближнем Востоке из-за атак на Израиль. Об этом сообщает Reuters.

В частности, он поручил команде оставаться в постоянном контакте со сторонами в регионе, включая Египет, Турцию, Катар, Саудовскую Аравию, Иордан, Оман, ОАЭ. Помимо этого, администрация Байдена будет поддерживать связь с европейскими партнерами и властями Палестины.

Утром в субботу, 7 октября, израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «готовности к войне» после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Боевики ХАМАС атаковали Израиль и вторглись на его территорию. Каким был первый день внезапной войны?

    Названо очередное отличие между дешевыми и дорогими iPhone

    Звезда «Папиных дочек» рассказал о жизни в самом дорогом районе Москвы

    Израильская армия нанесла удар по командному центру ХАМАС

    Премьер Израиля пообещал возмездие

    Азербайджан назвал страну-виновника новых проблем на Кавказе

    Росавиация ввела ограничения на ночные рейсы в Израиль

    Байден поручил своей команде активизировать контакты на Ближнем Востоке

    Интернет заполонили мемы с Шариковым из «Собачьего сердца». Чем пес, ставший человеком, оказался так близок россиянам?

    В Вене прошли митинги в поддержку ХАМАС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости