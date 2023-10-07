Байден поручил своей команде активизировать контакты на Ближнем Востоке

Байден поручил активизировать контактов на Ближнем Востоке из-за атак на Израиль

Президент США Джо Байден заявил, что поручил своей администрации активизировать контакты на Ближнем Востоке из-за атак на Израиль. Об этом сообщает Reuters.

В частности, он поручил команде оставаться в постоянном контакте со сторонами в регионе, включая Египет, Турцию, Катар, Саудовскую Аравию, Иордан, Оман, ОАЭ. Помимо этого, администрация Байдена будет поддерживать связь с европейскими партнерами и властями Палестины.

Утром в субботу, 7 октября, израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «готовности к войне» после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава.