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20:39, 7 октября 2023Россия

Появились подробности о сбитом на подлете к Москве беспилотнике

Сбитый под Истрой беспилотник был начинен десятью килограммами взрывчатки

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Cбитый в Подмосковье беспилотник был начинен десятью килограммами взрывчатки. Об этом сообщила глава Истринского городского округа Истра Татьяна Витушева в Telegram.

О предотвращении атаки на Москву сообщил утром 7 октября мэр столицы Сергей Собянин.

На месте крушения дрона был обнаружен контейнер для несения заряда, пояснила Витушева. После крушения беспилотника к месту были направлены саперы. Они подорвали боеприпас, предварительно эвакуировав жителей близлежащего коттеджного поселка.

Ранее еще один украинский беспилотник упал в Орле. Дрон рухнул на нежилой объект в Железнодорожной районе города. В результате происшествия никто не пострадал.

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    Алан Босиков
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