Губернатор сообщил об упавшем на нежилой объект в Орле беспилотнике

Губернатор Клычков: в Орле упал беспилотник на нежилой объект

Украинский беспилотник упал на нежилой объект в Железнодорожном районе Орла. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Он уточнил, что падение дрона произошло около 03:50. В результате происшествия, по предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время место происшествия оцеплено, там работают специальные службы.

Ранее 17 сентября средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон в Домодедовском районе Московской области. По данным Минобороны России, с помощью дрона украинские военные собирались нанести удары по объектам на российской территории. Также войска противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку дрона, направлявшегося на Москву. Его перехватили в городском округе Истра. Еще один украинский беспилотник был уничтожен в Раменском районе Московской области. К