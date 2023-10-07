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20:09, 7 октября 2023Спорт

Глава МОК заявил о поддержке со стороны федераций идеи допуска России

Бах заявил, что большинство международных федераций поддерживают допуск России

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о поддержке со стороны спортивных федераций идеи допустить сборную России к соревнованиям. Его слова приводит Inside the Games.

«Большинство международных федераций применяют наши рекомендации для достижения этой цели, для выполнения нашей миссии», — заявил Бах. Он подчеркнул, что те чемпионаты мира и квалификационные соревнования, в которых уже принимают участие россияне, были организованы без серьезных происшествий.

4 сентября Бах назвал условие допуска россиян к Играм 2024 года в Париже. «Никаких сборных, никаких гимнов, никаких цветов флага, никакой национальной идентификации в отношении России», — заявил он.

В марте МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших специальную военную операцию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

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    Ксения Курашкина
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