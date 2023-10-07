Генсек ООН призвал использовать дипломатию для решения израильской ситуации

Генсек ООН Гутерриш призвал использовать дипломатию для решения ситуации Израиля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал использовать дипломатические методы, чтобы избежать эскалации ситуации на Ближнем Востоке на фоне нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль. Об этом пишет ТАСС.

«Генеральный секретарь призывает ко всем возможным дипломатическим усилиям, чтобы избежать более широкого конфликта», — сказано в заявлении, которое распространил офис Гутерриша.

Ранее Тель-Авив начал переговоры с представителями ХАМАС о судьбе израильских заложников, захваченных в ходе атаки на территорию Израиля близ сектора Газа. Официально известно о 35 заложниках из числа военных и гражданских.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.