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02:34, 7 октября 2023Мир

На Западе рассказали о серьезном ударе России

NRK: Россия поставила Запад перед выбором в вопросе поставок оружия Украине

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Военные действия на Украине опустошили запасы оружия на Западе, в результате чего страны вынужденно засекретили число вооружений для Киева. С таким заявлением в беседе с изданием NRK выступил старший преподаватель разведки Норвежского оборонного колледжа, чье имя не называется.

Эксперт рассказал, что в ряде стран отсутствуют до 50 процентов определенных систем вооружения, поскольку их передали Украине. Кроме того, власти скрывают точное число поставок Киеву и объем возникших из-за этого пробелов. По мнению собеседника NRK, конфликт на Украине привел к тому, что Запад поставляет больше оружия, чем производит. Поэтому странам трудно восстанавливать свои ресурсы.

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В публикации отмечается, что Россия поставила Европу перед сложным выбором. Так, страны могут отказать Киеву в будущих поставках техники для обеспечения собственной безопасности или же продолжать помогать Украине, усиливая свою уязвимость.

Ранее в США заявили, что располагают еще 5,4 миллиарда долларов для помощи Украине. Этих средств хватает для отправки оружия и техники на Украину из имеющихся запасов.

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    Марина Совина
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