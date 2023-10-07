Карпин объяснил поражение «Краснодару» словами «пропускали дебильные голы»

Главный тренер Карпин прокомментировал поражение «Ростова» в матче с «Краснодаром» в 11-м туре Российской премьер-лиге (РПЛ). Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Идеальный первый тайм был, лучший за все время, наверное. Второй тайм — не скажу что плохой, но пропускаем вот такие голы. Дебильные, я бы назвал. После аута и углового», — объяснил Карпин.

Ранее 7 октября Ростов уступил на выезде «Краснодару» 2:3. После первого тайма гости вели со счетом 2:0, однако затем пропустили трижды, в том числе автогол нападающего Николая Комличенко.

Таким образом, после 11 туров «Ростов» располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 баллов. «Краснодар» продолжает удерживать лидерство. В активе команды 27 очков.