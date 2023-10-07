Автогол Комличенко помог «Краснодару» победить «Ростов» в матче РПЛ

Автогол Комличенко помог «Краснодару» победить «Ростов» 3:2 в 11-м туре РПЛ

«Краснодар» на своей арене победил «Ростов» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:2. В первом тайме отличились футболисты гостей Данил Глебов и Мохаммад Мохеби. Затем во второй тайме хавбек хозяев Эдуард Сперцян поразил ворота соперников, сократив отставание. На 80-й минуте нападающий ростовчан Николай Комличенко оформил автогол и помог «Краснодару» сравнять счет. Победный мяч забил в добавленное время Джон Кордоба.

«Краснодар» продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 27 очков. «Ростов» располагается на 13-й строчке, набрав 10 баллов.

В 12-м туре «Ростов» сыграет дома с «Ахматом» 22 октября. Матч начнется в 19:00. «Краснодар» днем ранее встретится на выезде с «Балтикой». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.