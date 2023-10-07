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13:13, 7 октября 2023Россия

Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения

Патриарх Кирилл поздравил Путин с днем рождения, отметив его вклад в защиту РФ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина с днем рождения. Его поздравление опубликовано на сайте Русской православной церкви.

«Господь судил Вам встать у кормила государственного управления России в переломный момент ее исторического бытия. За минувшие годы под Вашим руководством произошли поистине эпохальные перемены, преобразившие облик нашего Отечества и жизнь сограждан», — приводятся на сайте слова патриарха.

Он отметил вклад Путина в суверенитет России и его заботу о социально-экономическом развитии страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Путина с его 71-м днем рождения. Он отметил, что в республике высоко ценят вносимый российским главой вклад в укрепление всеобъемлющих связей между государствами и выразил уверенность, что доверительное общение с Путиным поспособствует динамичному развитию отношений

Как сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин планирует провести за рабочими делами свой день рождения. Как уточнялось, Путин не поедет в сибирскую тайгу.

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    Анастасия Шейкина
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