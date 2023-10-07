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14:37, 7 октября 2023Россия

Российские войска нанесли поражение частям ВСУ на запорожском направлении

Минобороны: нанесено поражение украинским частям на запорожском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев на запорожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

За минувшие сутки потери противника на указанном направлении составили до 50 человек. По живой силе ВСУ отработала авиация совместно с подразделениями армии России.

Помимо живой силы, за сутки ВСУ потеряли на запорожском направлении две единицы бронетехники, а также три артиллерийских орудия, среди которых — гаубица «Мста-Б».

Ранее в Донецкой народной республике заявили об отражении атаки ВСУ под Угледаром. Украинские войска предприняли попытки потеснить российских военнослужащих в районе населенного пункта Приютное. Противник отступил, понеся потери.

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    Алан Босиков
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