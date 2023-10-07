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22:55, 7 октября 2023Мир

США заявили о непричастности к финансированию атаки на Израиль

Белый дом отверг претензии о финансировании атаки на Израиль

Фото: Jason Reed / Reuters

Соединенные Штаты отвергают обвинения о спонсировании атаки на Израиль, заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс. Его слова передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что активы Ирана, размороженные в рамках сделки по обмену заключенными, можно тратить исключительно на покупку продовольствия и медикаментов. «Они [размороженные средства] не идут правительству Ирана», — заявил Бейтс.

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    Марина Совина
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