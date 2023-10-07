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04:30, 7 октября 2023Наука и техника

Популярный препарат для похудения Ozempic привел к параличу желудка

JAMA Network: препарат для похудения Ozempic может привести к параличу желудка

Фото: Florian Gaertner / PHOTOTHEK / Globallookpress.com

Команда ученых из Университета Британской Колумбии выявила, что популярные препараты для лечения диабета и ожирения Ozempic и Wegovy могут привести к параличу желудка. Примечательно, что в указаниях к лекарствам о таком побочном эффекте не сообщается. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network.

В ходе работы специалисты проанализировали данные более пяти тысяч человек, полученные в период с 2006 по 2020 год. Среди испытуемых были пациенты, которые принимали семаглутид (действующее вещество Ozempic и Wegovy от компании Novo Nordisk) или лираглутид — вещества, являющиеся агонистами гормона GLP-1, или бупропион-налтрексон, также используемый для похудения, однако действующий иным путем.

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Оказалось, что у людей, принимавших агонисты GLP-1, гораздо чаще диагностировались заболевания желчевыводящих путей. Так, частота на 1000 человеко-лет составила 11,7 для семаглутида, 18,6 для лираглутида и 12,6 для бупропион-налтрексона. Кроме того, применение семаглутида или лираглутида увеличивало риск развития панкреатита, непроходимости кишечника, гастропареза (паралича желудка) по сравнению с бупропион-налтрексоном.

Ранее сообщалось о неожиданном и редком побочном эффекте от приема Ozempic. У преподавательницы медицины в колледже Техаса начались сильные боли, а также начала облезать кожа.

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    Елена Апазиди
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