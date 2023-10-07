Уролог рассказал о пользе пива

Уролог Сурков: с помощью пива можно выводить камни из мочеточников

Употребление большого количества пива способствует выведению камней из мочеточников. О неожиданной пользе пенного напитка рассказал хирург-уролог Павел Сурков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Обильное питье специалист назвал альтернативой постановке стента в случае, если пациент не готов прибегнуть к такой манипуляции. «Иногда приходится такие рекомендации давать: иди домой, заказывай ящик пива, обезболивание, горячая ванна и вперед», — рассказал Сурков.

Несмотря на возмущение жен россиян, подобная практика является лечебным процессом, отметил врач. В качестве альтернативы пиву он назвал арбузы.

Ранее россиян предупредили о риске лечения цистита народными методами. Уролог Андрей Смерницкий указал, что самолечение часто приводит к осложнениям. Травяные сборы не способствуют излечению, а приводят лишь к незначительному улучшению самочувствия, отметил специалист.