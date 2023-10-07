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19:17, 7 октября 2023Спорт

«Северсталь» разгромила «Сочи» 10:1 в матче КХЛ

«Северсталь» разгромила «Сочи» 10:1 в матче КХЛ, Коростелев оформил хет-трик

Фото: Ильнар Тухбатов / Коммерсантъ

Череповецкий клуб «Северсталь» на выезде разгромил «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 10:1. Открыл счет форвард хозяев Артур Тянулин. У гостей три шайбы забросил Никита Коростелев, еще две шайбы отправил в ворота сочинцев Кирилл Пилипенко, также голами отметились Руслан Абросимов, Василий Токранов, Александр Скоренов, Дмитрий Моисеев и Тимур Муханов.

В параллельном матче в Нижнем Новгороде встречаются «Торпедо» и московское «Динамо». На момент написания заметки счет на табло 7:1 в пользу хозяев. Единственную шайбу бело-голубых забросил во втором периоде Никита Гусев. У нижегородцев отличились Антон Силаев, Максим Летунов, Игорь Ларионов, оформивший дубль, и Василий Атанасов, записавший на свой счет хет-трик.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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    Ксения Курашкина
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