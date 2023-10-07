В «Сочи» высказались о возможном вылете из РПЛ

Рубашко заявил, что «Сочи» надо много переосмыслить для сохранения места в РПЛ

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о возможном вылете клуба из Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Что касается сохранения места в РПЛ, о другом сейчас думать даже и не хочется, надо работать и рассчитывать на лучшее», — заявил Рубашко.

Функционер также высказался о поражении сочинцев «Зениту» со счетом 0:2 в 11-м туре чемпионата России 7 октября. «В грядущую паузу на игры сборных ребята должны поработать и переосмыслить многое. Сегодня была позитивная игра, не то что те игры, о которых сейчас даже вспоминать не хочется», — заявил Рубашко. Он подчеркнул, что сейчас в команде «все встает на свои места».

После 11 матчей «Сочи» занимает последнее — 16-е — место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков. Команда одержала две победы и потерпела девять поражений. В сезоне-2021/2022 сочинцы стали серебряными призерами чемпионата России.