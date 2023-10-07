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07:40, 7 октября 2023Экономика

В Финляндии заявили о трудности с получением еды и лекарств

ND: около миллиона финнов не могут позволить себе еду и лекарства

Фото: Unsplash

Примерно пятая часть финнов не могут удовлетворить такие потребности, как еда и медицинское обслуживание. Об этом свидетельствуют данные отчета Института здравоохранения и благосостояния Финляндии (THL), которые опубликовало издание Nya Dagbladet.

Согласно недавнему опросу THL, около миллиона финнов испытывают трудности с получением еды и лекарств. В исследовании поучаствовали 28 тысяч участников. Отмечается, что наиболее часто сталкиваются с финансовой уязвимостью жители Финляндии в возрасте от 20 до 39 лет.

Примерно каждый десятый во всех возрастных группах заявил, что в течение последнего года рисковал остаться без еды из-за нехватки денег.

Ранее граничащие с Россией регионы Финляндии попросили о финансировании безопасности. Они хотели бы получать дополнительные средства на эту цель с 2028 года.

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    Марина Совина
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