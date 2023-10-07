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14:49, 7 октября 2023Мир

Захарова назвала «кругом насилия» обострение палестино-израильского конфликта

Захарова: РФ расценивает обострение ситуации в Израиле как «круг насилия»

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия расценивает обострение палестино-израильского конфликта как очередное опасное проявление замкнутого круга насилия. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«В Москве выражают самую серьезную озабоченность резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. В этой связи подтверждаем нашу принципиальную и последовательную позицию о том, что этот конфликт, который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения», — завила она и добавила, что ситуацию необходимо решить политико-дипломатическими средствами.

По ее словам, это можно сделать с помощью переговорного процесса на международно-правовой основе, которая предусматривает создание палестинского независимого государства в границах 1967 года. Захарова отметила, что эскалация обстановки является прямым следствием невыполнения соответствующих резолюций ООН и Совбеза организации. Российская сторона также призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и проявить сдержанность.

Ранее стало известно, что Тель-Авив начал переговоры с представителями палестинским радикальных организаций о судьбе израильских заложников, захваченных в ходе атаки на территорию Израиля близ сектора Газа.

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    Кристина Есикова
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