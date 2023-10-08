США заявили об отсутствии предупреждений о готовящейся атаке на Израиль

Белый дом: США заранее не предупреждали об атаках в Израиле

США заранее не были поставлены в известность об атаках палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Белого дома, передает ТАСС.

«Если утверждается, что у нас было какое-то конкретное предупреждение или сигнал от другой страны, то мы, конечно, такого не видели», — отметил он. Чиновник добавил, что мировое сообщество, включая Штаты, было обеспокоено ростом напряженности в отношениях Палестины и Израиля.