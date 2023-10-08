США пообещали помочь Израилю

Белый дом: США поддержат Израиль на фоне эскалации конфликта с Палестиной

США продолжат помогать Израилю на фоне эскалации его конфликта с Палестиной, пообещал высокопоставленный представитель Белого дома. Его слова приводит РИА Новости.

В частности, уточнил он, американская сторона намерена передавать Тель-Авиву актуальные разведданные.

Ранее в американской администрации заверили в непричастности к финансированию атаки на Израиль. Как подчеркнул представитель Белого дома Эндрю Бейтс, активы Ирана, размороженные в рамках сделки по обмену заключенными, можно тратить только на еду и медикаменты.

Утром 7 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы израильская армия объявила о начале военной операции в Газе.