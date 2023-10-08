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08:06, 8 октября 2023Мир

Число жертв землетрясения в Афганистане увеличилось

Число жертв землетрясения в Афганистане увеличилось до 500

Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости

Число жертв землетрясения на западе Афганистана возросло до пятисот. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Красного полумесяца Эрфануллу Шарафзоя.

В субботу, 7 октября, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях на западе страны магнитудой до 6,4.

5 октября в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6, после которого возникла угроза цунами. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров недалеко от группы островов Торисима.

В октябре сообщалось, что в Непале произошли два мощных землетрясения магнитудой 6,3 и 5,3.

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    Юлия Мискевич
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