Число жертв землетрясения в Афганистане увеличилось до 500

Число жертв землетрясения на западе Афганистана возросло до пятисот. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Красного полумесяца Эрфануллу Шарафзоя.

В субботу, 7 октября, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о нескольких землетрясениях на западе страны магнитудой до 6,4.

5 октября в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6, после которого возникла угроза цунами. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров недалеко от группы островов Торисима.

В октябре сообщалось, что в Непале произошли два мощных землетрясения магнитудой 6,3 и 5,3.