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04:30, 8 октября 2023Наука и техника

Cyberpunk 2077 опередила «Ведьмака 3» по продажам

Cyberpunk 2077 продали тиражом 25 миллионов копий быстрее, чем игру «Ведьмак 3»

Фото: Mike Blake / Reuters

Студия CD Projekt RED рассказала о продажах актуальной флагманской игры Cyberpunk 2077. Об этом сообщается в отчете для инвесторов, опубликованном на сайте компании.

По словам представителей польской студии, Cyberpunk 2077 разошлась тиражом 25 миллионов экземпляров. Причем год назад в компании заявляли, что продали 20 миллионов копий. Таким образом, CD Projekt RED удалось распространить игру среди 25 миллионов геймеров быстрее, чем за три года.

Для сравнения, «Ведьмак 3», которую критики называют одной из лучших игр в истории, достигла отметки 20 миллионов копий за пять лет. Таким образом, Cyberpunk 2077 опередила «Ведьмак 3» по темпу продаж. При этом игра 2015 года лидирует по продажам в штуках — за все время было продано более 50 миллионов копий тайтла.

Также в студии рассказали о сюжетном дополнении Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, которое вышло неделю назад. За неполные семь дней студии удалось реализовать три миллиона копий DLC: 68 процентов продаж пришлись на ПК, 19 процентов — PlayStation, 13 процентов — Xbox.

Ранее в CD Projekt RED рассказали, что по вселенной видеоигры Cyberpunk 2077 снимут полнометражный художественный фильм. Отвечать за проект будет студия Anonymous Content, известная по сериалам «Мистер Робот» и «Настоящий детектив».

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    Андрей Ставицкий
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