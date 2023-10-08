«Динамо» осталось без победы в матче с аутсайдером РПЛ

«Динамо» сыграло вничью с «Факелом» со счетом 0:0 в матче РПЛ

Московское «Динамо» сыграло вничью с воронежским «Факелом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 0:0. Таким образом, «Динамо» осталось без победы над соперником.

После 11 матчей «Динамо» располагается на шестом месте в турнирной таблице, имея в активе 17 очков. «Факел» является аутсайдером РПЛ и находится на предпоследнем 15-м месте, набрав девять очков. Лидирует «Краснодар» с 27 очками.

В следующем матче «Динамо» примет столичный «Локомотив», а «Факел» на выезде сыграет с «Оренбургом». Обе встречи пройдут 21 октября.