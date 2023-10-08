МИД: две гражданки Украины погибли в Израиле

Украинская сторона имеет подтвержденную информацию о гибели двух украинок в Израиле. Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, его слова приводят«Общественные новости».

«Обе гражданки длительное время проживали в стране. Консулы оказывают необходимую помощь, поддерживают связь с родственниками», — рассказал Николенко.

Посольство Украины в Израиле сообщило, что дипломаты заняты возвращением тел погибших на родину.

Ранее МИД Украины признал право Израиля на самооборону на фоне очередного витка напряженности на Ближнем Востоке. Украинский МИД осудил обстрелы израильских городов и мирного населения Иерусалима и Тель-Авива. «Мы выражаем нашу поддержку Израилю», — указано в сообщении.