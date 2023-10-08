Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:24, 8 октября 2023Бывший СССР

Гражданки Украины погибли в Израиле

МИД: две гражданки Украины погибли в Израиле

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Украинская сторона имеет подтвержденную информацию о гибели двух украинок в Израиле. Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, его слова приводят«Общественные новости».

«Обе гражданки длительное время проживали в стране. Консулы оказывают необходимую помощь, поддерживают связь с родственниками», — рассказал Николенко.

Посольство Украины в Израиле сообщило, что дипломаты заняты возвращением тел погибших на родину.

Ранее МИД Украины признал право Израиля на самооборону на фоне очередного витка напряженности на Ближнем Востоке. Украинский МИД осудил обстрелы израильских городов и мирного населения Иерусалима и Тель-Авива. «Мы выражаем нашу поддержку Израилю», — указано в сообщении.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль раскрыл новые данные о погибших и раненых после нападения ХАМАС

    Беженцам из Израиля вызвались помочь с переездом в Россию

    Доктор Мясников оценил вероятность заражения сибирской язвой из-за мяса

    Пленный боец ВСУ назвал самое страшное оружие России

    Европейские волонтеры собрали гуманитарную помощь Донбассу

    Тренер назвала пять лучших видов осенней активности

    Блинкен обратился к «Хезболле»

    Автоэксперт оценил необходимость замены летней резины в октябре

    Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль

    В Берлине прошла демонстрация против Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости