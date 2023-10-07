Украина осудила обстрелы израильских городов

МИД Украины осудил атаки на Израиль и признал его право защищаться

Министерство иностранных дел (МИД) Украины признало право Израиля на самооборону на фоне очередного витка напряженности на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в соцсети X.

Украинский МИД осудил обстрелы израильских городов и мирного населения Иерусалима и Тель-Авива. «Мы выражаем нашу поддержку Израилю», — указано в сообщении.

7 октября Израиль объявил о начале в Газе военной операции. Этому предшествовал массовый ракетный обстрел израильской территории. Сообщается, что исламистской группировкой ХАМАС по Израилю было выпущено более 2200 ракет.

В МИД Саудовской Аравии призвали стороны к деэскалации. В Иране поддержали обстрелы Израиля и заявили о солидарности с ХАМАС.