Журналист Моррис: НАТО помогла истребить население Украины

Североатлантический альянс поспособствовал истреблению украинского населения во время конфликта, считает бывший ведущий и американский блогер Клейтон Моррис. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала Redacted.

По его словам, демографический кризис после распада СССР привел к тому, что украинской молодежи практически не осталось. Блогер уточнил, что возраст большинства украинцев составляет от 30 до 40 лет. Он также отметил, что средний возраст украинского солдата равен 40 годам. Так, как утверждает Моррис, на 2020 год количество мужчин этого возраста в стране не превышало 300 тысяч.

Он добавил, что с начала конфликта украинская армия потеряла около полумиллиона солдат. Моррис пояснил, что НАТО способствует разжиганию конфликта, отправляя вооружение на Украину, что в результате приводит к истреблению украинского населения.

Ранее издание Le Monde предрекло конфликт между Украиной и Западом из-за украинских беженцев. Отмечается, что Украина испытывает трудности из-за эмиграции женщин и детей, на которых приходится до 80 процентов беженцев.