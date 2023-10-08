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03:43, 8 октября 2023Бывший СССР

В Киеве связали атаку на Израиль с украинским конфликтом

Подоляк связал атаку ХАМАС на Израиль с конфликтом на Украине
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

Причиной атаки палестинской группировки ХАМАС на Израиль стало «разрушение глобальной безопасности», которое произошло в результате конфликта на Украине. Такую точку зрения высказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает «Коммерсантъ».

По его словам, предотвратить эскалации конфликтов, подобных палестино-израильскому, поможет только ослабление России в украинском конфликте.

Ранее МИД Украины осудил обстрелы израильских городов и мирного населения Иерусалима и Тель-Авива. В украинском внешнеполитическом ведомстве выразили поддержку Израилю.

7 октября стало известно, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Впоследствии израильская армия объявила о «готовности к войне».

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    Марина Совина
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