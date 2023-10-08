Польша решила отправить в Израиль транспортные самолеты для эвакуации

Польша отправит в Израиль самолеты C-130 Hercules для эвакуации граждан

Власти Польши отправят в Израиль самолеты C-130 Hercules для эвакуации своих граждан. Об этом сообщил в соцсети X (бывшая Twitter) министр обороны республики Мариуш Блащак.

«Войско польское готовится к эвакуации поляков из Израиля», — заявил он.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированной атаке со стороны боевого крыла палестинского движения ХАМАС. С территории сектора Газа были выпущены тысячи ракет, а после обстрела боевики вооруженного крыла движения ХАМАС перешли в наступление.