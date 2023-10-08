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15:43, 8 октября 2023Мир

В США предрекли Украине потерю Одессы и Харькова

Бывший сотрудник ЦРУ Джонсон заявил, что Украина может потерять Одессу и Харьков

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Украина до завершения конфликта может потерять Одессу и Харьков. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Я думаю, это уже обсуждают (официальное признание Крыма и Донбасса территорией России. – Прим. "Ленты.ру"). (президент Украины Владимир) Зеленский и его олигархи не хотят с этим соглашаться», — пояснил он.

По его мнению, признания этих территорий будет недостаточно для завершения конфликта. Он заявил, что Россия так или иначе присоединит к себе Одессу и, может быть, Харьков.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Одесса, Харьков и Николаев являются русскими городами. По его мнению, эти города «должны быть нашими по праву и по историческому праву. Со всех сторон без исключения».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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