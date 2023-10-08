Стилистка назвала три устаревших модных правила

Стилистка и владелица модного бутика Кейтлин, более известная в соцсетях по никнейму @MommaModa, назвала три устаревших модных правила. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Эксперт рассказала, что сейчас рекомендуется носить вместе золотые и серебряные украшения, а использовать в образах ювелирные изделия из одного и того же материала уже давно не актуально. Вдобавок инфлюэнсерша обратила внимание на блейзеры — по ее словам, их можно надевать не только в офис. «Как вы, наверное, уже знаете, этой осенью пиджаки будут все сочетать с кроссовками и бейсболкой, а также с джинсами и укороченным топом», — отметила Кейтлин.

В заключение специалистка пояснила, что спортивные штаны можно носить не только дома и в спортзале. «Не знаю, как вы, но я ношу спортивные штаны, если бегаю по делам или веду куда-нибудь детей. Я хочу, чтобы мне было комфортно всегда», — высказалась она.

Ранее стилистка из Канады Джулия, более известная в соцсетях по никнейму @beingjulia, назвала вышедшую из моды осеннюю обувь.