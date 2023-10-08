В ДНР уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

Минобороны отчиталось об уничтожении пункта управления украинскими БПЛА в ДНР

В Донецкой народной республике (ДНР) уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Российское оборонное ведомство уточняет, что пункт управления украинскими БПЛА находился в районе населенного пункта Золотая Нива.

Помимо этого, Минобороны сообщает о нанесении поражения живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ, находящейся в районе Новомихайловки в ДНР.

Ранее ВСУ попытались атаковать Крым. По данным Минобороны, ВСУ попыталась атаковать территорию полуострова переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса противовоздушной обороны (ПВО) С-200.