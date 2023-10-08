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07:59, 8 октября 2023Экономика

Путин предрек хороший урожай в России

Путин: в 2023 году в России будет хороший урожай зерна, овощей и фруктов
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2023 году в России будет хороший урожай зерна, овощей и фруктов, а также вырастет производство мяса, рыбы и молока. Об этом он рассказал в поздравлении работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Российский глава напомнил, что в прошлом году собран рекордный за всю историю объем зерна — почти 158 миллионов тонн. Путин уточнил, что работники сельского хозяйства обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожала аренда вагонов для перевозки зерна. С проблемой при сборе урожая ранее столкнулись и российские производители картофеля.

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    Юлия Мискевич
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