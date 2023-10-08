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01:15, 8 октября 2023Россия

Путин оценил развитие агропромышленного комплекса

Путин: в России есть все для развития мощностей АПК

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин оценил развитие агропромышленного комплекса (АПК) в стране. Соответствующее заявление он сделал в ходе видеообращения по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, передает пресс-служба Кремля.

Глава государства поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что мощное развитие и укрепление агропромышленного комплекса России произошло в первую очередь благодаря инициативе и ответственности сотрудников и руководителей предприятий, а также фермеров.

По словам Путина, у России есть все для развития мощностей агропромышленного комплекса, а также для того, чтобы качественная, доступная и полезная продукция поставлялась на внутренние и внешние рынки. «Для этого у нас есть все необходимое: земли, водные ресурсы, собственные научные заделы и технологические разработки, но прежде всего грамотные, опытные специалисты и талантливые молодые кадры», — сказал он.

Ранее замглавы Минсельхоза Андрей Разин заявил, что ситуация с обеспечением российских аграриев топливом в период сезонных работ улучшается.

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    Марина Совина
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