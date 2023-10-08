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15:22, 8 октября 2023Моя страна

Россияне вырастили овощи-гиганты

Жители Самарской области вырастили овощи-гиганты

Фото: Emma-Jane Hobden / Unsplash

Жители Сызранского района Самарской области вырастили овощи-гиганты. Фотографии урожая они прислали в редакцию 63.ru.

По их словам. овощи росли в естественной среде. «Овощи выращивали как обычно, никакими специальными химикатами для роста их не обрабатывали», — отметили авторы снимков.

Ранее сообщалось, что жители Шиловского района Рязанской области Азат и Юлия Назмиевы вырастили на своем дачном участке гигантскую тыкву весом 280 килограммов. По их словам, пришлось немало потрудиться, чтобы получить такой урожай, а затем и взвесить его.

«А еще на нашем огороде есть белые баклажаны, сизые помидоры, разноцветная морковь. Нам нравится удивлять своим урожаем родных и знакомых. С нашей тыквой кто только не фотографировался! Даже глава администрации Задубровского сельского поселения», — рассказал Назмиев.

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    Варвара Кошечкина
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