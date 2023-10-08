Россия возобновила поставки нефти в Бразилию после двухлетнего перерыва

Россия возобновила экспорт нефти в Бразилию после двухлетнего перерыва, поставив максимальные за 13 лет 84,4 тысячи тонн. Об этом свидетельствуют результаты анализа РИА Новости данных бразильской таможни.

Уточняется, что в сентябре Россия поставила в Бразилию партию сырой нефти на 48 миллионов долларов. Два года назад латиноамериканская страна закупила лишь 42,1 тысячи тонн сырья на 16,6 миллиона долларов. Сентябрьская партия нефти стала максимальной с июня 2010 года.

В четверг, 5 октября, декабрьские фьючерсы на эталонный сорт нефти Brent рухнули ниже 85 долларов за баррель, что на 12 долларов ниже, чем сентябрьские максимумы.